Під Сєвєродонецьком бойовики обстріляли позиції АТО, а потім розвернули міномети в бік міста - Селезньов

12:40, 10 липня 2014
Політика
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Бойовики з мінометів обстріляли житлові квартали Сєверодонецька.

REUTERS

Про це повідомив речник Антитерористичної операції (АТО) Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Сєверодонецьку бойовики обстріляли блокпости сил АТО. Здійснивши кілька пострілів по позиціях українських військовослужбовців бойовики повернули міномети у протилежний бік і відкрили вогонь по житлових районах міста», - написав він, зазначивши, що, «за оперативними даними, жертв серед мирного населення немає, але кілька будинків і споруд у місті було пошкоджено».

Читайте такожТерористи тримають у заручниках близько 150 українців, 42 з яких військовослужбовціТакож речник АТО додав, що «це добре знайома тактика терористів, націлена на те, щоби налаштувати населення проти сил Антитерористичної операції».

«Українські силовики усвідомлюють упередженість дій бойовиків і на подібні провокації не відповідають. Терористи відкривають вогонь по житлових районах, імітуючи вогонь у відповідь», - переконаний прес-офіцер.

Селезньов підкреслив, що «сили АТО продовжують фіксувати всі протиправні дії терористів, але виконують прицільні удари лише по встановлених цілях, за умови дотримання безпеки мирних мешканців регіону».

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