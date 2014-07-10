В Антрациті бойовики захопили прокуратуру

Про це повідомила голова відділення зв'язків з громадськістю МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"9 липня о 10.30 група озброєних автоматичною зброєю людей, одягнених в камуфльований одяг, у кількості 10 осіб, проникли через вікно в кабінет на першому поверсі і, вибивши вхідні двері, з кабінету увійшли в приміщення міської прокуратури м. Антрацит", - написала вона.

Читайте такожНа Луганщині терористи викрали з блокпоста екскаваторЗа даними Погукай, на момент захоплення будівлі працівників прокуратури в приміщенні не було.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР за статтею 341 ч. 1 КК України.