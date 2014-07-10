Воронезький облсуд повернув матеріали справи льотчиці Савченко в районний суд

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами призначеного судом російського адвоката Савченко Миколи Шульженка, це "процедурне, тимчасове затягування", яке потрібне для вручення копій процесуальних документів українською мовою. Розгляд скарги захисту на запобіжний захід відбудеться лише після отримання усіх матеріалів справи, на що, за словами Шульженка, може піти, мінімум, тиждень.

Як сказав Шульженко, Савченко було затримано 30 червня, проте про обставини затримання він говорити відмовився, пославшись на підписку про нерозголошення деталей слідства. "Я - адвокат за призначенням, тому що вона не у себе вдома. Звичайно, вона може мати і не одного адвоката. Мені здалося, що ми знайшли контакт. Я все пояснив їй, так що в цьому питанні все нормально, більш-менш спілкуємося", - повідомив Шульженко.

За словами захисника, сьогодні з Москви до Воронежа приїхав український консул, який має намір зустрітися з Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії і була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

За даними ЗМІ, суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Україна шукає для Савченко відомого російського адвоката. «Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію на судовому процесі. Це критичне питання», - сказав Клімкін.