Українські військові відбили штурм аеропорту Донецька - РНБО
17:41, 10 липня 2014Політика
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У РНБО повідомляють, що втрат серед українських військових немає.
Українські військові відбили штурм аеропорту Донецька / ua.comments.ua
Українські військові відбили штурм аеропорту Донецька.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів та стрілецької зброї аеропорт у Донецьку, який знаходиться під контролем українських військових. Штурм успішно відбитий і втрат серед наших військових немає», - сказав він.
«Обстріл аеропортів як у Донецьку, так і в Луганську відбувається періодично», - додав Лисенко.
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