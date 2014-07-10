Українські військові відбили штурм аеропорту Донецька - РНБО

Українські військові відбили штурм аеропорту Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів та стрілецької зброї аеропорт у Донецьку, який знаходиться під контролем українських військових. Штурм успішно відбитий і втрат серед наших військових немає», - сказав він.

«Обстріл аеропортів як у Донецьку, так і в Луганську відбувається періодично», - додав Лисенко.