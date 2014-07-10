Поблизу Ізвариного знищено понад 50 бойовиків - речник АТО

У районі населеного пункту Ізварине силами АТО по скупченню бойовиків був завданий авіаудар, внаслідок якого знищено понад 50 бойовиків.

Про це речник АТО Владислав Селезньов написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, «у рамках активної фази антитерористичної операції авіація сил АТО виконує поставлені завдання, завдає прицільні удари по базах бойовиків, скупченню техніки і живої сили бойовиків». «Завдяки чітко злагодженій роботі всіх взаємопов'язаних служб авіація АТО виконала ряд успішних завдань, завдавши точні авіаудари по місцях скупчення бойовиків: у лісопосадці, що межує з територією Луганського аеродрому; по вогневих точках бойовиків, розташованих на схилах териконів в районі н.п. Ровеньки; по укріпрайону бойовиків у районі висоти Савур Могила; по скупченню бойовиків в районі н.п. Ізварине, де внаслідок авіаудару було знищено понад 50 бойовиків».

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Як зауважив Селезньов, у районі Карлівки було завдано прицільні авіаудари по блокпосту, скупченню техніки і живій силі бойовиків.