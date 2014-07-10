ЄС готовий створити з Україною та РФ консультативний механізм пов'язаний з реалізацією Угоди

Про це агентству УНІАН повідомили у четвер в прес-службі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гюхта напередодні тристоронніх політичних консультацій щодо аспектів імплементації Угоди про асоціацію, які відбудуться у п'ятницю в Брюсселі.

Читайте такожУкраїна передала ЄС проект плану імплементації Угоди про асоціацію

"Напередодні зустрічі ЄС уже зазначив свою готовність створити консультативний механізм з Російською Федерацією та Україною, пов'язаний з імплементацією Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі. Цей консультативний механізм буде спрямований на обговорення регуляторних питань, пов'язаних з її реалізацією", - повідомили в ЄК.

Крім того, в прес-службі єврокомісара зазначили, що в ЄС сподіваються, що "ця зустріч буде плідною", щоб досягти "узгодженого результату".