У "Свободі" спростовують захоплення терористами козака Гаврилюка
Інформація про те, що козака Гаврилюка в Сєвєродонецьку захопили в полон і хочуть розстріляти не відповідає дійсності.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав депутат Київської обласної ради від ВО «Свобода» Олександр Аронець.
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"Сьогодні по ЗМІ пішла інформація, що козака Гаврилюка в Сєвєродонецьку захопили в полон і хочуть розстріляти. Це не відповідає дійсності", - написав він.
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"Його дійсно намагались захопити, але сьогодні його у Слов'янську бачив керівник Луганської Свободи Артем Заїка, каже, що з ним все гаразд", - додав свободівець.
У не відредагованому дописі, Аронець повідомляв, що телефон Гаврилюка відключений з міркувань безпеки, і самого козака свободівці переховують в іншомі місці.