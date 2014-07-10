У центрі Артемівська виявлено склад боєприпасів



Як повідомили УНІАН у МВС, виявили арсенал бійці батальйону «Артемівськ» разом з працівниками місцевого відділу УБОЗ на чолі з Артемом Крищенком.

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За словами командира батальйону «Артемівськ», голови Артемівської райдержадміністрації Костянтина Матейченка, на місці події працюють сапери. Після розмінування будівлі буде встановлено обсяг зброї, що зберігалася на складі.