Порошенко сподівається, що Слов’янськ стане символом нового Донбасу



Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з начальником Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області, полковником міліції Андрієм Крищенком.

«Пішов новий відлік часу, і в дуже короткий термін, сподіваюся, у Слов’янському районі усе зміниться. Слов’янський район, який був символом терору, жаху, зневаги і тортур над людьми, стане символом нового вільного Донбасу», - сказав Порошенко.

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Він зазначив, що визволення Слов’янська стало переломним моментом у ситуації на Донбасі, початком визволення інших міст - Артемівська, Дружківки, Костянтинівки, Краматорська.

Президент високо оцінив героїчний вчинок Крищенка, який завадив бойовикам встановити російський прапор над Управлінням МВС у Горлівці, за що був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави запропонував йому обійняти посаду т.в.о. Слов’янської районної держадміністрації. «Мені важко буде підібрати кращу людину, ніж Ви, для того, щоб захистити людей. Ви людина, яка продемонструвала, що у Вас немає страху. Ви знаєте, що за Вами стоїть могутня і сильна держава, що за Вами стоїть народ і що ми маємо очистити нашу землю від бандитів», - сказав Порошенко.

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«Ми маємо довести всім, хто живе на сході, що влада може бути іншою – прозорою, доступною, відкритою, не корумпованою. Саме за це Ви, не побоявшись тих тортур, які застосовувалися до Вас після героїчного вчинку, боролися за прапор України», - наголосив арезидент.

Він зазначив, що першочерговим завданням Крищенка на новій посаді є захист місцевого населення та відновлення життєдіяльності Слов’янська – енерго- і водопостачання, роботи органів влади, відновлення українського телевізійного мовлення. «Щоб ті, хто грабував, ті, хто насаджував