Україні буде погано, якщо Росія розкладе ризики по різних корзинах?

Співвласник компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ заявляє про можливі негативні наслідки для України від перегляду ціни на транзит газу її територією.

Про це він сказав у своєму першому телевізійному інтерв`ю на телеканалі «Інтер» увечері 3 лютого.

Зокрема, Д.ФІРТАШ наголосив, що «держава повинна розділити політику і бізнес, а не лякати, з приходом кожного уряду, що вони переглядають ціни».

«Вони самі змушують Росію думати, чи надійний партнер Україна в постачаннях і транзиті газу», - відзначив Д.ФІРТАШ.

За його словами, через зростання середньої ціни на газ в Європі Росія «одержала унікальну ситуацію». «Вона може тепер визначати можливість, через які потоки диверсифікувати свої постачання газу», - відзначив він.

«Росія починає думати, як будувати обхідні трубопроводи. Вона хоче розкласти свої ризики по різних корзинах. для України це дуже погано», - вважає Д.ФІРТАШ.

Разом з тим він відзначив, що ціна на газ для України низька порівняно з європейськими цінами, бо «Україна є одним з основних гравців газового ринку Європи» і «щоб привезти газ до Європи і продати, потрібно забезпечити ним Україну».

«Ми прекрасно розуміємо, що Україна не може заплатити велику ціну за газ», - відзначив Д.ФІРТАШ. За його словами, ціна на газ для України була розрахована так, аби Україна змогла її заплатити і щоб покрити собівартість газу для «РосУкрЕнерго».

Д.ФІРТАШ також відзначив, що «РосУкрЕнерго» - це «нормальна газотрейдерна компанія», яка правильно збалансована і стабільність постачань газу через яку не викликає побоювань у європейських країн.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про перехід України на прямі постачання природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «РосУкрЕнерго».

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.