Європарламент у четвер ухвалить резолюцію щодо України

„У вівторок відбудеться дискусія щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо насилля між проросійськими бойовиками та українською армією”, - сказав у п’ятницю в Брюсселі на прес-конференції представник ЄП Жюм Ду Гійо (Jaume Duch Guillot), повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ Європі зараз дуже підтримують ідею безвізового режиму для України – німецький політологЗа його словами, в рамках дискусії також відбудеться обговорення недавнього підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Гійо також повідомив, що проект відповідної резолюції буде винесено на голосування у четвер.

Пленарна сесія парламенту пройде з 14 по 18 липня у Страсбурзі