Європарламент у четвер ухвалить резолюцію щодо України
13:00, 11 липня 2014Політика
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Європейський парламент обговорить ситуацію в Україні та проголосує відповідну резолюцію.
REUTERS
„У вівторок відбудеться дискусія щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо насилля між проросійськими бойовиками та українською армією”, - сказав у п’ятницю в Брюсселі на прес-конференції представник ЄП Жюм Ду Гійо (Jaume Duch Guillot), повідомляє власний кореспондент УНІАН.
Читайте такожУ Європі зараз дуже підтримують ідею безвізового режиму для України – німецький політологЗа його словами, в рамках дискусії також відбудеться обговорення недавнього підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Гійо також повідомив, що проект відповідної резолюції буде винесено на голосування у четвер.
Пленарна сесія парламенту пройде з 14 по 18 липня у Страсбурзі
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