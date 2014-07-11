Терористи показали відео підриву мосту, який з'єднує Горлівку і Дзержинськ

На сайті терористів "Єдиний Донбас", який контролюється сепаратистами "ДНР", викладено відео вибуху автомобільного моста, що з'єднує Горлівку і Дзержинськ.

Нагадаємо, вчора ввечері терористи підірвали автомобільні мости неподалік Микитовки та Попасної в Донецькій області. В результаті чого уламки мостів впали на залізничні колії. Рух потягів довелося призупинити. Постраждалих немає .

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