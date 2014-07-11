ЗМІ: У Дзержинську бій, чути сильну канонаду

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в зоні АТО.

«У районі шахти "Новодзержинська" (розташована за містом у бік Костянтинівки) йде сильна канонада. Також чутно вибухи з боку Новгородського - селища, що входить до складу Дзержинська», - пише видання.

Читайте такожТерористи з «Градів» обстріляли позиції сил АТО: є повідомлення про загибель від 30 до 50 військовихТакож повідомляється, що «вранці над містом літали літаки. Також у районі шахти стався сильний вибух, унаслідок якого шибки повилітали навіть у центрі міста».

До цього протягом тижня Дзержинськом активно їздили танки терористів. За непідтвердженою інформацією, зараз вони окопалися у районі шахти.

Місто знеструмлене і практично без зв'язку.