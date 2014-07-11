Минулої доби загинули 23 учасники АТО, 93 отримали поранення - Селезньов
У центрі АТО зазначають, що всім пораненим надана кваліфікована медична допомога.
Минулої доби під час виконання спеціальних завдань у різних районах, де триває активна фаза антитерористичної операції, загинули 23 військовослужбовця Збройних сил України та Державної прикордонної служби України.
Про це речник АТО Володимир Селезньов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожНа Луганщині терористи вбили чотирьох прикордонників
"В засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо надвеликої кількості постраждалих з числа учасників АТО.
Офіційно повідомляю, що за минулу добу під час виконання спеціальних завдань в різних районах, де триває активна фаза антитерористичної операції, загинуло 23 військовослужбовця Збройних сил України та Державної прикордонної служби України", - написав він.
Читайте такожУ Донецькій області терористи вбили полковника Держприкордонслужби
"93 українських військовослужбовці та прикордонники отримали поранення та контузії різного ступеня важкості, усім пораненим надана кваліфікована медична допомога".