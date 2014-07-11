Минулої доби загинули 23 учасники АТО, 93 отримали поранення - Селезньов

15:44, 11 липня 2014
Політика
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У центрі АТО зазначають, що всім пораненим надана кваліфікована медична допомога.

REUTERS

Минулої доби під час виконання спеціальних завдань у різних районах, де триває активна фаза антитерористичної операції, загинули 23 військовослужбовця Збройних сил України та Державної прикордонної служби України.

Про це речник АТО Володимир Селезньов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"В засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо надвеликої кількості постраждалих з числа учасників АТО.

Офіційно повідомляю, що за минулу добу під час виконання спеціальних завдань в різних районах, де триває активна фаза антитерористичної операції, загинуло 23 військовослужбовця Збройних сил України та Державної прикордонної служби України", - написав він.

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"93 українських військовослужбовці та прикордонники отримали поранення та контузії різного ступеня важкості, усім пораненим надана кваліфікована медична допомога".

Допис by Vladislav Seleznev.
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