Опитування: Рівень підтримки сепаратизму на Донбасі падає

Популярний донецький інтернет-ресурс "Острів" оприлюднив дані власного опитування, згідно з яким переважна більшість респондентів (представників користувацької аудиторії) - 75% - пов'язують своє майбутнє з Україною. 14% опитаних хотіли б жити на Заході. 4% готові переїхати в Росію. І лише 3% опитаних пов'язують своє майбутнє з самопроголошеними Донецької Народною Республікою та Луганської Народною Республікою.

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Важливим моментом є те, що в опитуванні взяли участь понад 7500 користувачів Інтернет-ресурсу, що набагато більше, ніж звичайна вибірка в загальноукраїнських репрезентативних дослідженнях громадської думки. Коментуючи отримані результати, політолог, директор Фонду "Українська політика" Кость Бондаренко зауважив, що "результати подібного роду соціологічних опитувань охоплюють дуже важливу аудиторію - людей розумних, думаючих, намагаються йти в ногу з часом.

Це люди, які істотним чином впливають на суспільну думку і задають тон у суспільному житті. І показово, що ця частина суспільства категорично не підтримує сепаратизм, вважаючи його авантюрою і тупиковою гілкою розвитку регіону. 75% тих, хто пов'язує своє майбутнє з Україною - це більш ніж показово. Так само як і 3% прихильників сепаратизму. Сепаратизм таким чином - як політичне явище - впав нижче умовного прохідного бар'єру. Сепаратистам - при всіх спробах наростити військово-технічне присутність в регіоні - не вдалося головне: схилити на свій бік людей, що формують свідомість і задають стратегію розвитку регіону". Бондаренко вважає, що буде чимало тих, хто поставлять під сумнів репрезентативність подібного роду опитувань.

"В умовах, коли практично неможливо (через бойових дій і нестабільності ситуації) провести польовий цикл соціологічних досліджень на Донбасі, подібні інтернет-опитування дають не абсолютний результат, а динаміку. При результаті в 75% сперечатися про рівні соціологічної похибки безглуздо - ми маємо справу з тенденціями, з настроями. Те, що на Донбасі переважна частина населення живе в містах, дозволяє говорити про високий рівень інтернетизації і - відповідно - про високий ступінь достовірності подібних опитувань. Говорити ж про реальні і безперечні настрої можна буде тільки після того, як Донбас повернеться до нормального життя і населення зможе взяти участь у виборах", - резюмував політолог.