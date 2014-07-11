У Донецькому ЦУМі стався вибух, поранена одна людина – депутат райради

18:29, 11 липня 2014
Політика
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Вибух стався на другому поверсі універмагу.

Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com

На другому поверсі Донецького Цуму стався вибух, одна людина постраждала.

Про це написав заступник голови Ворошиловської районної ради в Донецьку Іван Приходько на своїй сторінці в Faceebok.

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"На другому поверсі Донецького ЦУМу стався вибух. Є поранені. Причини уточнюються службами МНС і МВС", - написав Приходько.

Допис by Ivan Prikhodko.

Пізніше він уточнив, що одна людина постраждала: "Наслідки вибуху. Один постраждалий. Поранений".

Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
@666_mancer

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