У Донецькому ЦУМі стався вибух, поранена одна людина – депутат райради
18:29, 11 липня 2014Політика
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Вибух стався на другому поверсі універмагу.
У Донецькому ЦУМі стався вибух / Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
На другому поверсі Донецького Цуму стався вибух, одна людина постраждала.
Про це написав заступник голови Ворошиловської районної ради в Донецьку Іван Приходько на своїй сторінці в Faceebok.
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"На другому поверсі Донецького ЦУМу стався вибух. Є поранені. Причини уточнюються службами МНС і МВС", - написав Приходько.
Пізніше він уточнив, що одна людина постраждала: "Наслідки вибуху. Один постраждалий. Поранений".
Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
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