Адвокатом викраденої РФ льотчиці Савченко став захисник Pussy Riot

Один із найвпливовіших юристів Росії Марк Фейгін захищатиме інтереси героїчної української льотчиці Надії Савченко, викраденої РФ, повідомляє ТСН.ua.

Як стало відомо ТСН, сестра льотчиці - Віра - щойно підписала контракт із представником Фейгіна. Сам адвокат перебуває в Росії, тож особисто контракт підписати він не міг.

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Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України запропонувало родині льотчиці кілька кандидатур російських адвокатів, серед яких найбільше сім'я зацікавилась саме Фейгіним. Марк Фейгін дав попередню згоду на захист українки, його кандидатуру мали затвердити на засіданні МЗС.

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Фейгін брав участь у багатьох гучних справах, серед яких визволення скандального панк-гурту Pussy Riot. Як відомо, за панк-молебень у храмі дівчат з панк-гурту засудили до 2 років ув'язнення, і випустили за два місяці до завершення строку по амністії.