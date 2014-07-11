Голова правління «ДТРЗ» привласнив понад 34 мільйонів бюджетних коштів

Підставою для внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили матеріали Оперативного Управління Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Читайте такожУ Києві засуджено головного бухгалтера НСК «Олімпійський» за привласнення 276 тис. грн

Так, в ході проведених слідчо-оперативних заходів, направлених на виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель встановлено, що одним з неодноразових переможців державних закупівель на поставку запасних частин та обладнання є ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код 00659101), яке зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, засновником і органом правління якого являється Міністерство інфраструктури України, передає Міндоходів у Дніпропетровській області.

Голова правління ПрАТ «ДТРЗ»: Тодоров Михайло Миколайович, 12.02.1962 р.н., зареєстрований: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сщ/рада Ювілейна, садівниче товариство «Дніпровець», земельна ділянка 417, 418.

В подальшому встановлено, що службові особи даного підприємства, діючи умисно, всупереч законних інтересів держави, у період з 2012-2013 років здійснили безтоварні фінансово-господарські операції, а саме: безпідставно перерахували грошові кошти в сумі понад 34 млн. грн., на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, які в подальшому були проконвертовані та зняті готівкою.

Окрім того, встановлено, що впродовж 2014 року, посадові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» продовжують здійснювати протиправну діяльність, направлену на розкрадання бюджетних коштів за допомогою нових злочинних схем.

В результаті чого посадові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах чим заподіяли істотної шкоди Державі.

По даному факту 11.07.14 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області, гр. Тодоров Михайло Миколайович був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час тривають слідчо-оперативні заходи направленні на встановлення винних у скоєнні злочину осіб та повного відшкодування завданих державі збитків.