Внаслідок обвалу породи на шахті в Луганській області загинув один гірник

У м. Ровеньки на Луганщині вночі на шахті ім. Дзержинського ТОВ ДПЕК „Ровенькиантрацит” на горизонті 900 м стався обвал породи, внаслідок чого один гірник загинув та один постраждав, якого у важкому стані госпіталізовано.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до аварійно-рятувальних робіт залучалося два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.