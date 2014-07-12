Внаслідок обвалу породи на шахті в Луганській області загинув один гірник
09:50, 12 липня 2014Політика
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Обвал породи стався на шахті ім. Дзержинського.
REUTERS
У м. Ровеньки на Луганщині вночі на шахті ім. Дзержинського ТОВ ДПЕК „Ровенькиантрацит” на горизонті 900 м стався обвал породи, внаслідок чого один гірник загинув та один постраждав, якого у важкому стані госпіталізовано.
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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до аварійно-рятувальних робіт залучалося два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
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