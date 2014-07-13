У Донецьку ніч пройшла неспокійно, були чутні вибухи - міськрада

У Донецьку ніч минула неспокійно, у місті було чутно вибухи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч на 13 липня минула неспокійно. За інформацією містян, було чутно одиночні вибухи в Калінінському районі, з боку селища Октябрьське і міста Мар’їнка. Крім того, жителі повідомляють, що над містом літав літак», - йдеться у повідомленні.

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У міськраді зазначили, що сьогодні вранці у Донецьку спокійно.

Аварійна бригада ДФ ДП «Регіональні електричні мережі» виїжджала на ТП 35 (Трудовські) у Петровському районі Донецька і встановила, що стався обрив повітряних ліній. Проте розпочати ліквідацію аварії наразі неможливо, оскільки є побоювання за безпеку співробітників.

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Комунальні служби у Петровському районі, як і в цілому в Донецьку, працюють, відновився у повному обсязі рух муніципального автотранспорту за маршрутом № 42 (Центр – Трудовська).