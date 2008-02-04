У НУ-НС придумали, як змінити Конституцію без ПР, БЮТ і 300 голосів

У Верховній Раді України 1 лютого було зареєстровано проект Закону “Про Всеукраїнський референдум”.

Відповідний документ, внесений народним депутатом Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”), розміщений на офіційному сайті парламенту.

Законопроектом передбачено, що обов’язковим є всеукраїнський референдум щодо питання про зміну території України, прийняття Конституції України або її нової редакції, внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, а референдум з інших питань є факультативним.

Конституційний референдум проводиться щодо прийняття Конституції або внесення змін до чинної Конституції; ратифікаційний референдум проводиться щодо прийняття народом закону про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору України про зміну території України, а також іншого міжнародного договору; законодавчий референдум проводиться щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону. Згідно із законопроектом, референдуми є остаточними, і рішення, прийняті такими референдумами, не потребують подальшого підтвердження.

Загальний референдум проводиться щодо питань, які не містять конкретно сформульованої пропозиції, і він може зобов’язальним або консультативним.

Рішення зобов’язального референдуму обов’язкове до розгляду Верховною Радою України, а підсумки консультативного референдуму беруться до уваги органами державної влади України при прийнятті відповідних рішень.

Відповідно до законопроекту, голосування на всеукраїнському референдумі є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Право ініціювати призначення всеукраїнського референдуму належить Президенту України, Верховній Раді України та українському народу. Призначення всеукраїнського референдуму не може бути ініційоване в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після скасування такого стану.

Призначення всеукраїнського референдуму не може бути ініційоване протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.

Питання законодавчого референдуму може допускати не більше двох альтернативних варіантів пропозиції референдуму. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо питань: податків; бюджету; амністії; прийняття, зміни чи скасування підзаконних актів; довіри Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів; кадрових питань.

Президент України, Верховна Рада України не можуть ініціювати загальний всеукраїнський референдум. Не може бути здійснена народна ініціатива щодо ратифікаційного референдуму.

Згідно із законопроектом, право призначити всеукраїнський референдум належить Президенту України та Верховній Раді України.

Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом за ініціативою Верховної Ради України.

Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України за ініціативою Президента України.

Президент може призначити всеукраїнський референдум і з інших питань, не заборонених Конституцією України, за власною ініціативою або за ініціативою Верховної Ради України. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом.

У законопроекті є розділ щодо ініціювання та призначення конституційного референдуму. Президент може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) шляхом надання відповідного проекту для загального публічного обговорення протягом не менш як трьох місяців.

Верховна Рада може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) шляхом схвалення відповідного проекту не менш як двома третинами від конституційного складу.

Схвалений проект Конституції (нової редакції Конституції) надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада ініціює призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до розділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України шляхом прийняття відповідно до статті 156 Конституції законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції.

Прийнятий проект закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму. Президент призначає всеукраїнський конституційний референдум, видаючи відповідний указ.

Окремі статті законопроекту присвячені ініціюванню і призначенню ратифікаційного референдуму та законодавчому референдуму.

Окремийрозділ присвячено всеукраїнському референдуму за народною ініціативою.

Законопроектом передбачається застосування відкріпних посвідчень для тих громадян, які на день проведення голосування перебувають не за місцем свого проживання.

Законопроект встановлює юридичні наслідки прийняття рішення референдумом у випадку конституційного, ратифікаційного, законодавчого, загального зобов’язального і консультативного референдумів.

Зокрема, передбачається, що питання, розглянуте на референдумі, може бути предметом нового референдуму, ініційованого не раніш як через рік після проведення попереднього.

Закон, прийнятий референдумом, може бути змінений Верховною Радою України у межах законодавчої процедури не раніш як через два роки після його прийняття на референдумі.