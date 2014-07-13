Більдт: чисельні ознаки російської дестабілізуючої діяльності у східній Україні зростають

Про це йдеться в його записі, зробленому у неділю на сторінці в "Твіттері".

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"Коли міжнародна увага прикута до інших місць, численні ознаки російської дестабілізуючої діяльності у східній Україні зростають", - написав Карл Більдт.