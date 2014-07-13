Більдт: чисельні ознаки російської дестабілізуючої діяльності у східній Україні зростають

20:12, 13 липня 2014
Політика
0 0

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що у той час, коли увага міжнародної спільноти прикута до інших частин світу, Росія, використовуючи цей момент, активізувала "дестабілізаційну  діяльність".

Карл Бильдт отметил растущую дестабилизационную деятельность РФ / фото uk.wikipedia.org

Про це йдеться в його записі, зробленому у неділю на сторінці в "Твіттері".

Читайте такожЄвропа ніколи не повинна сприйняти анексію Криму, інакше будуть інші „Крими” - Більдт

"Коли міжнародна увага прикута до інших місць, численні ознаки російської дестабілізуючої діяльності у східній Україні зростають", - написав Карл Більдт

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter