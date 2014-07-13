Аваков розповів про "гуманний" план розформування Майдану

21:40, 13 липня 2014
Політика
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Те, що зараз відбувається на Майдані, це дискредитація його сенсу, це продаж України в роздріб.

Аваков знает, как віселить Майдан / Фото УНИАН

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.ua. Він зазначив, що зосередження незрозумілих людей на головній площі країни є "проектом російської ФСБ і маргінальних партій, які пішли в минуле".

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Міністр повідомив, що у міліції є повне досьє на всіх, хто зараз живе на Майдані, хто з них займається протиправною діяльністю. "У них є короткий час, щоб піти звідти. Взяти зброю і піти на фронт", - підкреслив міністр.

Крім того, він розповів про існування "гуманного і красивого" плану, щоб вирішити питання Майдану. "Сила, застосована до бандитів, буде схвалена, а до тих, хто помиляється - буде добре слово", - пообіцяв міністр.

Як відомо, 13 липня Майдан прийняв рішення стояти далі, незважаючи на недавні висловлювання генпрокурора Віталія Яреми про необхідність примусового виселення тих, хто відмовиться йти воювати до Нацгвардії.

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