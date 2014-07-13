У Донецькій області запущено канал «Сіверський Донець - Донбас» - міськрада



Про це УНІАН повідомили в комунальному підприємстві "Донецькміськводоканал" Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» успішно запустили насосну станцію першого підйому каналу «Сіверський Донець - Донбас», завдяки чому з сьогоднішнього дня почалося наповнення каналу. Ще мінімум 5 днів Донецьк продовжуватиме одержувати воду у скороченому режимі з резервних водосховищ, а після повного наповнення каналу місто зможе перейти до нормальної водоподачі.

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Також завершено роботи із запуску насосної станції першого і другого підйому, й відновлено електропостачання об`єктів.