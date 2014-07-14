Росія перейшла до ескалації конфлікту на сході України - РНБО

Росія вдалася до дій, спрямованих на ескалацію конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Події останніх днів свідчать, що російська сторона взяла курс на ескалацію конфлікту на Донбасі”, - сказав він.

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За словами Лисенка, в останні дні значно зросла кількість провокацій на українському кордоні, терористи цілеспрямовано обстрілюють через кордон російську територію з мінометів, а російська сторона подає це як дії українських військових.

Ці обвинувачення абсолютно безпідставні, нпаголосив речник Інформцентру РНБО і додав, що у свою чергу російська сторона вдалась до збільшення випадків порушення українського повітряного простору, використовуючи для цього вертольоти та безпілотні літаки.

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Крім того, сказав Лисенко, зросла кількість спроб прориву терористів і бронетехніки з боку Росії в напрямку України, а також зафіксовані обстріли сил АТО з території Росії.

“В України є документальні підтвердження цих фактів для відповідного міжнародного реагування”, - зазначив Лисенко.