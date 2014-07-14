На нараді з силовиками Порошенко заявив, що необхідно змінити тактику проведення АТО

Президент України Петро Порошенко відзначає необхідність деяких змін у тактиці, які б дозволили звузити зону проведення антитерористичної операції, посилити захист кордонів та зробити все для того, щоб забезпечити захист мирного населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час наради з керівниками силових відомств країни.

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Глава держави наголосив, що, за інформацією СБУ, активна фаза АТО триває. «За останні три дні проти Збройних сил України було застосовано нову російську систему залпового вогню», - зазначив він. Також підтверджуються дані про те, що участь в бойових діях проти українських сил ведуть кадрові російські офіцери.

Порошенко повідомив, що планується проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Глава держави поставив перед генеральним директором державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим завдання - для підвищення ефективності бойових дій вже за тиждень покращити стан справ із забезпеченням зброєю військових у зоні АТО.

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Він звернув увагу начальника Генерального штабу та міністра внутрішніх справ на те, що населені пункти, які звільняються від бойовиків, мають негайно отримувати цивільну владу, яка здатна піклуватись про населення, відновлювати інфраструктуру, налагоджувати мирне життя, забезпечувати соціальні виплати. «Головне, чого зараз потребують люди, - це безпека», - підкреслив Порошенко і додав, що місцеве населення у звільнених містах допомагає українським військовим.

Президент наголосив на відповідальності військових за відновлення мирного життя у звільнених містах. «Якщо взяли владу, важливо не лише підняти прапор, але й захистити прапор, державу, людей», - заявив Порошенко.