Терористи в Запоріжжі планували підірвати будівлю редакцій більшості місцевих газет
Терористи, які були затримані сьогодні вночі співробітниками СБУ у Запоріжжі, планували підірвати будівлю, в якій розміщено редакції більшості місцевих газет, і готували замах на представників влади.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької ОДА Валерій Баранов.
За його словами, шістьох членів злочинної групи було затримано сьогодні вночі (о 00.20) співробітниками СБУ безпосередньо у момент закладання вибухового пристрою в прибудові Будинку преси (будівля на центральному проспекті м. Запоріжжя, в якому розміщено редакції більшості рейтингових газет і тижневиків міста – УНІАН).
«Також вони планували замахи на перших осіб області», - повідомив Баранов.
За даними УСБУ у Запорізькій області, на даний момент усі 6 учасників терористичної групи, старшому з яких 63 роки, а молодшому - 29, затримані. Вибуховий пристрій, еквівалентний 600 г тротилу, вилучено і направлено на експертизу.
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Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ст. 258,15 КК України (замах на скоєння терористичного акту).
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 липня у Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність банди, створеної російськими спецслужбами для здійснення терористичних актів з метою дестабілізації ситуації в регіоні за так званим «донбасівським сценарієм». СБУ встановила, що злочинною групою керував з території РФ уродженець Запоріжжя з подвійним громадянством, який не приховував, що діє за вказівками російських спецслужб.
Тривають допити і слідчі дії.