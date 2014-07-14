МВС встановило особу жінки, яка "розпинала" трирічного хлопчика у Слов'янську

20:16, 14 липня 2014
Політика
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Пишняк (Остапенко) Галина Михайлівна є уродженкою одного з сіл Міжгірського району Закарпаття. Останній час вона разом зі своєю сім’єю проживала у с. Миколаївка Слов’янського району Донецької області.

Геращенко розповів про жінку, яка розповіла про розпинання дітей Геращенко розповів про жінку, яка розповіла про розпинання дітей / mvs.gov.ua

В МВС встановили особу жінки, яка на відео розповіла про те, що українські силовики на її очах познущалися з маленької дитини та жінки, розіп'явши дитину на дошці і прив'язавши жінку до танка.

"Міліція встановила, що цією жінкою є уродженка одного з сіл Міжгірського району Закарпаття. Останній час вона разом зі своєю сім’єю проживала у с. Миколаївка Слов’янського району Донецької області. У 2010 році жінка заявляла до міліції про те, що її 16-річна донька вкрала у неї гроші. У березні цього року жінка про двічі зверталася до міліції: перший раз – про те, що її побив чоловік, вдруге – про те, що він забрав і не віддає паспорт", - розповіли в МВС.

Читайте такожНавальний пропонує судити російських авторів чергового фейку про події в Слов'янськуРадник Арсена Авакова Антон Геращенко зазначив, що жінка є лише «частиною тієї грандіозної афери, яку зараз проводить Російська Федерація». Мета зйомки подібного роду відеороликів обумовлена тим, що в Росії почалися проблеми з вербуванням найманців для їх приходу в Україну.

"Для того, щоб їх стало більше, доводиться йти на ось такі хитрощі, які за задумом авторів цих жахливих провокацій мають викликати ненависть до України, її громадян, а відтак – збирати якомога більше найманців від Калінінграда до Владивостока", – підкреслив радник глави МВС.

За словами Антона Геращенка, винними у подібній ситуації, окрім усього, є ще й керівники та  журналісти російських мас-медіа, які озвучують цю брехню. Тому Міністерство внутрішніх справ через Міністерство закордонних справ ініціює звернення до Євросоюзу із пропозицією заборонити в’їзд до країн ЄС керівникам та журналістам кількох провідних російських телеканалів.

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