МЗС Німеччини анонсувало відеоконференцію з терористами Донбасу
У вівторок, 15 липня, має відбутися перший раунд переговорів між українською владою і сепаратистами на Сході України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Йорданії, повідомляє Deutsche Welle.
Відповідної домовленості було досягнуто під час телефонної конференції міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, а також голови Адміністрації президента Росії.
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За словами Штайнмаєра, спершу має відбутися відеоконференція "контактної групи", до складу якої входять представники України, Росії та Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та проросійських сепаратистів.
"Одразу після цього" має відбутися і реальна зустріч. Місце і точний час її проведення не уточнюється.