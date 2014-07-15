МЗС Німеччини анонсувало відеоконференцію з терористами Донбасу

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Йорданії, повідомляє Deutsche Welle.

Відповідної домовленості було досягнуто під час телефонної конференції міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, а також голови Адміністрації президента Росії.

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За словами Штайнмаєра, спершу має відбутися відеоконференція "контактної групи", до складу якої входять представники України, Росії та Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та проросійських сепаратистів.

"Одразу після цього" має відбутися і реальна зустріч. Місце і точний час її проведення не уточнюється.