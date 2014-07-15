У донецькому СІЗО не знають, що робити із затриманими

Про це запитав один зі співробітників СІЗО, який подзвонив на гарячу лінію ініціативи "Схід-СОС", повідомляє Informator.lg.ua.

"Чи можемо ми у цьому випадку відпустити ув'язнених? Хто буде нести відповідальність за їх загибель, якщо ми залишимо їх в будівлі?", - запитав співробітник СІЗО.

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За його словами, керівництво Державної пенітенціарної служби не дає відповідей на ці питання і не віддає ніяких розпоряджень.

Як повідомлялося, під час боїв у районі Тореза охорона місцевого слідчого ізолятора покинула місце служби, залишивши заарештованих самим собі.