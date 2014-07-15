В районі Амвросіївки бойовики з "Граду" обстріляли позиції сил АТО: 2 загиблих, 6 поранених

На Донеччині під час обстрілу бойовиками з "Граду" позицій сил АТО загинули 2 військовослужбовців, всього поранення отримали - 8. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.

"Є попередня інформація про ситуацію навколо Амвросіївки, там мова вже йде про вісьмох поранених військовослужбовців, двоє з поранених військовослужбовців померли. Зараз триває розгляд цієї справи", - повідомив Селезньов.

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Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляв, що у ніч з 14 на 15 липня бойовики обстріляли позиції сил АТО.