У Слов'янську секретаря міськради вивели з наради Авакова в наручниках

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Зокрема, зазначається, що Самсонова вивели з будівлі в наручниках і посадили в службовий автомобіль.

Читайте такожВ.о. мера Слов'янська буде покарано за співпрацію з терористами - МВС

Як повідомляв УНІАН, вчора була затримана екс-мер Слов'янська Неля Штепа. Їй оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).