У Слов'янську секретаря міськради вивели з наради Авакова в наручниках
14:08, 15 липня 2014Політика
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Сьогодні на нараді міністра МВС України Арсена Авакова з активом міста Слов'янська було затримано секретаря Слов'янської міськради Олександра Самсонова.
Самсонова вивели з наради в наручниках / УНІАН
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
Зокрема, зазначається, що Самсонова вивели з будівлі в наручниках і посадили в службовий автомобіль.
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Як повідомляв УНІАН, вчора була затримана екс-мер Слов'янська Неля Штепа. Їй оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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