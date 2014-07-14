Екс-мерові Слов'янська Штепі оголошено про підозру, її будуть тримати під вартою

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, 12 липня Штепі оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Також 13 липня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без визначення застави.

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Кримінальне провадження стосовно Штепи розслідує прокуратура Харківської області. Слідство перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня МВС повідомило про затримання екс-міського голови Неллі Штепи та конвоювання її до Харкова.

7 липня у Слов'янську в ході спецоперації Збройних сил України Штепу було звільнено із заручників.