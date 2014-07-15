Бої у селищах Розкішне та Олександрівськ Луганської області тривають - ГІ "Права Справа"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

За його словами, цю інформацію йому передали безпосередньо з місць події члени його громадської організації й місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожСили АТО звільнили від бойовиків декілька населених пунктів Луганської областіЗа словами очевидців, у цих селищах зараз тривають бої. Також Снєгірьов зазначив, що, судячи з того, як усе відбувається, «маршрути пересування української штурмової колони були наперед відомі бойовикам».

Також він повідомив, що «зараз у Луганську триває мінометний і артилерійський обстріл житлових районів Південний, Мирний, Степовий і Ольховський, обстріл ведеться з лісосмуги в районі селища Ювілейне, парку 1 Травня і заводу електронного машинобудування».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко повідомляв, що за добу сили Антитерористичної операції (АТО) звільнили кілька населених пунктів від терористів. За його словами, зокрема, від бойовиків звільнено населені пункти Олександрівськ, Біла, Розкішне й розблоковано аеродром Луганська.