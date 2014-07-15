Сили АТО залишили Олександрівськ і Розкішне після погроз терористів знищити Луганськ - журналіст

Про це повідомив журналіст Роман Бурко на своїй сторінці в Facebook.

"Терористи провели показовий розстріл мирних жителів для демонстрації серйозності свого ультиматуму, який вони поставили українським військовим, які зайняли вчора населені пункти Розкішне, Олександрівськ і Сабівка", - написав Бурко.

За його словами, бойовики зажадали від силовиків вийти з звільнених н.п., інакше вони знищать всі мирні райони Луганська і провели показовий розстріл кварталів Степовий і Мирний з "Градів".

Читайте такожБойовики продовжують обстріли житлових районів Луганська та інших міст з метою дискредитації сил АТО"Після цього силами АТО було прийнято рішення відступити з раніше звільнених селищ, для недопущення загибелі більшої кількості мирних жителів", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, вчора в Луганську терористи з "Граду" обстріляли три житлові квартали - Мирний, Степовий і Ольховський. За даними Бурка, внаслідок обстрілу загинули 8 мирних жителів, в тому числі 1 дитина.

Позавчора, 13 липня, у Міністерстві оборони заявили про звільнення н.п. Олександрівськ і Розкішне, проте сьогодні, 15 липня, громадські активісти, посилаючись на очевидців, повідомили, що в селищах знову йдуть бої.