За час АТО загинули 258 силовиків, 922 поранені - РНБО
17:40, 15 липня 2014Політика
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За час проведення антитерористичної операції загинули 258 військовослужбовців, 922 отримали поранення.
За час АТО загинуло 258 силовиків / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожСьогодні в зоні АТО загинули шестеро військових, 13 поранені - РНБО "За весь період проведення АТО загинуло 258 військовослужбовців, 922 – поранено. На сьогоднішній день в полоні залишається 45 наших військовослужбовців, з урахуванням наших 2 льотчиків, які перебували в збитому літаку Ан-26", - повідомив він.
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