Опубліковано відео падіння збитого терористами українського літака

Повідомлення про збитий терористами український літак з'явилося ще декілька годин тому.

Як повідомили очевидці, в Краснодонському районі, біля шахти «Східна» ДП «Краснодонвугілля» з лісосмуги терористами вівся обстріл з переносного зенітного ракетного комплексу ( ПЗРК), і в 12.30 український літак був збитий, льотчик катапультувався.

Про втрату зв'язку з екіпажем військово-транспортного літака Ан-26 також повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"О 12.30 зник зв'язок з літаком ПС ЗС України Ан-26, який виконував завдання в рамках повітряно-транспортного забезпечення активної фази АТО. Причини зникнення зв'язку перевіряються", - йдеться в повідомленні.

Проводиться пошуково-рятувальна операція у визначеному районі Луганської області.

Ймовірно, саме цей літак і був збитий сьогодні терористами.