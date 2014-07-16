У Лівії помер один із ув’язнених українців – МЗС

Про цеповідомляє Міністерство закордонних справ України.

«У ніч з 13 на 14 липня з міркувань безпеки 19 наших співвітчизників було переміщено з Тріполі до Зінтана (170 кілометрів від лівійської столиці). Після прибуття до місця призначення одного з утримуваних за станом здоров’я було госпіталізовано до місцевої лікарні, де він невдовзі помер», – мовиться у повідомленні.

МЗС України вручило лівійській стороні ноту-протесту «проти недбалості, яка призвела до смерті громадянина України». При цьому українське зовнішньополітичне відомство вчергове висловило вимогу якнайшвидше вирішити питання щодо повернення українців додому.

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«Українська сторона неодноразово висловлювала стурбованість становищем громадян України, що утримуються у Лівії бригадою «Аль-Каакаа», а також долею чотирьох українців, які незаконно утримуються бригадою «Суввар Тараблюс» на авіабазі «Мітіга» без здійснення щодо них жодних процесуальних дій», – наголошують в МЗС.

За інформацією зовнішньополітичного відомства України, «лівійський суд має докази того, що українці потрапили у Лівію внаслідок шахрайських дій громадянина Росії, який під виглядом їх найму для роботи у російсько-лівійську нафтовидобувну компанію забезпечив організацію їх приїзду до Лівії».

Українці перебувають під арештом у Лівії з серпня 2011 року. Їх звинувачуюють у пособництві колишньому лівійському диктатору Муамару Каддафі.

Київ закликає міжнародне співтовариство посприяти у забезпеченні захисту прав затриманих українців та поверненні їх в Україну.