Президент Чехії заявив про можливе введення сил НАТО в Україну

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє РБК.

"У той момент, коли Росія вирішить розширити свою територію за рахунок східних земель України, необхідно буде переходити від слів до справи", - сказав він.

Читайте такожРосія нарощує свої війська на кордоні з Україною - НАТО

Він заявив, що в такому випадку буде ратувати за бойову готовність з боку НАТО, зокрема, можливо, за введення сил альянсу на територію України.

"Я ніякий не бойовий яструб, але спроба захоплення східних територій України - це для мене та риска, яку не можна переступати. Але якщо вона буде перетнута, я з мирного голуба перетворюся в людину, що закликає до найсуворіших санкцій", - підкреслив він.