Тимчук: вночі зі сторони кордону з РФ з установки "Град" і гаубиць вівся обстріл позицій сил АТО біля Маринівки
07:28, 16 липня 2014Політика
0 0
Протягом ночі вівся обстріл позицій сил АТО з самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика».
Самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика»/ Фото Andrew Bossi wikipedia.org
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУ Луганську бойовики обстріляли житлові райони з мінометів і гаубиць - жителі міста
"Протягом ночі тривав обстріл позицій сил АТО поблизу Маринівки. Обстріл проводився спочатку з РСЗВ «Град», потім - з мінометів і 122-мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика». Вогонь вівся з боку держкордону з Росією", - йдеться в повідомленні.
Сили АТО вели вогонь у відповідь. Дані щодо втрат уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter