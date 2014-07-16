Тимчук: вночі зі сторони кордону з РФ з установки "Град" і гаубиць вівся обстріл позицій сил АТО біля Маринівки

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУ Луганську бойовики обстріляли житлові райони з мінометів і гаубиць - жителі міста

"Протягом ночі тривав обстріл позицій сил АТО поблизу Маринівки. Обстріл проводився спочатку з РСЗВ «Град», потім - з мінометів і 122-мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика». Вогонь вівся з боку держкордону з Росією", - йдеться в повідомленні.

Сили АТО вели вогонь у відповідь. Дані щодо втрат уточнюються.