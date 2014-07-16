Аваков спростував інформацію, що під Ізварине українські силовики потрапили в оточення

Про це кореспонденту УНІАН у Слов'янську сказав Аваков, коментуючи інформацію у ЗМІ про начебто оточення 400 українських силовиків в районі Ізварино.

“Ні, неправда. Там іде бій, і ситуацію буде коментувати центр антитерористичної операції”, - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко поінформував, що українські військовослужбовці потрапили в засідку неподалік Ізвариного, є загиблі.

«Неподалік населеного пункту Ізварине Луганської області особовий склад Збройних сил України потрапив у засідку, і терористи обстріляли позиції українських військових з важкої зброї, втрати уточнюються, але наші хлопці тримаються, і допомога їм надходить», - сказав він.

Також сьогодні члени родин військовослужбовців-учасників антитерористичної операції пікетували Адміністрацію президента, з ними зустрівся заступник міністра оборони Петро Мехед.

У ході розмови із заступником міністра оборони родичі військовослужбовців вимагали вжити негайних заходів, щоб врятувати військовослужбовців 72-ї механізованої бригади, які, за даними родичів, знаходяться фактично в оточенні бойовиків біля села Ізварине Луганської області. Це також підтвердили і троє військовослужбовців цієї бригади, які у даний час знаходяться у Києві у відпустках і прийшли до Адміністрації президента.