Зранку над Луганщиною зафіксовано два розвідувальні безпілотники - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні близько 7-ї години ранку у 2 випадках помічені безпілотники, що здійснювали повітряну розвідку позицій українських силовиків у північній частині Луганської області на висоті близько 1 км", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ готує безпілотники для контролю кордону України з РосієюТакож у ДПСУ розповіли, що учора поблизу одного з місць дислокації прикордонників на Луганщині було виявлено облаштовану позицію для снайпера.

Зі сховку вилучили СВД-М, в комплекті 4 магазини та 59 набоїв калібру 7,62 мм, в тому числі Б32 (бронебійно-запалювальні патрони); АКС-74 з ГП-25 в комплекті 5 магазинів та 150 набоїв калібру 5,45 мм; РПК-74, в комплекті 1 магазин та 36 набоїв 5,45 мм;РПГ-26; камуфльований китель з георгіївською стрічкою.