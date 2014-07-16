Серед загиблих внаслідок аварії у московському метро є українка

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за оновленими даними Посольства України в Російській Федерації станом на 16.45, внаслідок аварії у московському метрополітені, що сталася в ранкову годину пік 15 липня, 23 особи загинули, 146 осіб госпіталізовано, 12 особам надано медичну допомогу амбулаторно. Встановлено, що серед загиблих є громадянка України, 1957 р.н., тіло якої було упізнано сьогодні і знаходиться у судово-медичному морзі “Царіцино”.

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Тіла всіх загиблих упізнані, інших громадян України серед загиблих немає

Серед постраждалих також є три громадянки України, дві з них після отримання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовились, одна громадянка перебуває у 13-му відділенні травматології міської клінічної лікарні № 64 Москви.

Справа залишається на контролі МЗС та Посольства України в Російській Федерації.