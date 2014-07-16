Із Сум в зону АТО вирушив спецпідрозділ УБОЗ «Сокіл»

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

«Я особисто вдячний кожному з вас за те, що ви залишились вірними присязі, своєму конституційному обов’язку, і всі, як один, стали в стрій та готові виконувати поставлені керівництвом держави та МВС України завдання», – наголосив під час урочистих проводів правоохоронців начальник УБОЗ Володимир Гланц.

Очільник УБОЗу підкреслив також, що саме на командира покладається найважче, найвідповідальніше завдання – повернути загін «на базу» в тому ж складі, в якому він сьогодні вирушає в дорогу.

«Це – найголовніше, і я впевнений, що так воно і буде!», – зазначив Гланц.

Читайте такожДо зони АТО відправляється Хмельницька рота міліції особливого призначення "Богдан" Як повідомляв УНІАН, зведений загін із близько 200 правоохоронців із Сумської області вже ніс чергування на території Харківської та Донецької областей. Після місяця перебування на Донбасі наприкінці травня міліціонери повернулися додому.

9 червня до Луганської області відбув новосформований Сумський батальйон територіальної оборони. Він укомплектований 463 бійцями.

21 червня із Сум облуправління міліції направило 100 правоохоронців у зону бойового протистояння на схід України. За інформацією начальника УМВС Анатолія Річкаля, міліціонерів зібрали з усіх районів області й направили до міста Красний Лиман Донецькій області. Правоохоронці пройшли додаткову підготовку, щоб посилити свої бойові якості й налагодити взаємодію, а також були повністю екіпіровані, зокрема бронежилетами й касками.