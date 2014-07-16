ЗМІ: У Донецьку терористи викрали з реанімації третього за три дні пораненого солдата

Український боєць перебував під апаратом штучного дихання, повідомляє Остров.

Як повідомляє видання, п'ятеро бійців, поранених в боях за Донецький аеропорт надійшли в опіковий центр і реанімацію ІНВХ 12 липня.

Вночі 14 липня двоє з них (Віктор Лазаренко і Леонід Почтаренко), що перебували в опіковому центрі, були вивезені представниками "ДНР" у невідомому напрямку. Ще один боєць, побачивши це, зник.

Читайте такожЗа час АТО загинули 4 військові лікарі і 8 пораненіПотім, 15 липня, представники "ДНР" прийшли в Інститут, щоб забрати бійців, які перебували в реанімації. Однак лікарі не дали їм зробити це, пояснивши тяжкість їх стану. Поранені були на апараті штучного дихання.

Тим не менш, сьогодні один з тяжко поранених бійців був вивезений терористами в невідомому напрямку.

Доля всіх викрадених терористами поранених українських силовиків невідома.