ЗМІ: У Донецьку терористи викрали з реанімації третього за три дні пораненого солдата
Представники терористичної "ДНР" сьогодні вивезли з реанімаційного відділення Інституту невідкладної відновної хірургії пораненого в боях за Донецький аеропорт солдата.
Український боєць перебував під апаратом штучного дихання, повідомляє Остров.
Як повідомляє видання, п'ятеро бійців, поранених в боях за Донецький аеропорт надійшли в опіковий центр і реанімацію ІНВХ 12 липня.
Вночі 14 липня двоє з них (Віктор Лазаренко і Леонід Почтаренко), що перебували в опіковому центрі, були вивезені представниками "ДНР" у невідомому напрямку. Ще один боєць, побачивши це, зник.
Читайте такожЗа час АТО загинули 4 військові лікарі і 8 пораненіПотім, 15 липня, представники "ДНР" прийшли в Інститут, щоб забрати бійців, які перебували в реанімації. Однак лікарі не дали їм зробити це, пояснивши тяжкість їх стану. Поранені були на апараті штучного дихання.
Тим не менш, сьогодні один з тяжко поранених бійців був вивезений терористами в невідомому напрямку.
Доля всіх викрадених терористами поранених українських силовиків невідома.