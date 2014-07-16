Шульц: територіальна цілісність України не є предметом для переговорів

Про це Шульц заявив у середу в Брюсселі на прес-конференції по завершенню участі у засіданні Європейської Ради, яка проходить цього дня.

„Ми повинні повторити ще раз, що територіальна цілісність України не є предметом для переговорів. Анексія Криму була незаконною, це були дії проти міжнародного законодавства, зроблені державою, яка є постійним членом Ради безпеки ООН і яка повинна захищати міжнародний закон, а не порушувати його. Ми повинні засудити незаконну анексію Криму та ухвалити рішення застосувати подальші санкції”, - сказав президент Європейського парламенту.

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Крім того, Шульц зазначив, що президент України Петро Порошенко „потребує підтримки”. „Що також терміново необхідно, так це вирівняти регіональний та соціальний дисбаланс в Україні”, - вважає він.