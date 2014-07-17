Росія не використовує свій вплив на сепаратистів – Ромпей



Про це він заявив у четвер на прес-конференції, яка відбулася раннього ранку по результатам засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Потік озброєння та бойовиків через кордон не зупиняється, насилля продовжується. Немає мирних переговорів. Ми також розцінюємо, що російська сторона не використовує свій влив на сепаратистів, щоб де-ескалювати ситуацію на сході України”, - зазначив Ромпей.

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У цьому зв’язку він перерахував шість нових обмежувальних заходів, які Європейська Рада ухвалила на засіданні через кризу в Україні