Регіони написали новий ультиматум

Партія регіонів висунула новий ультиматум з 12 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, підкресливши, що сьогодні коаліція була здивована і шокована позицією Партії регіонів.

За словами О.ТУЧИНОВА, сьогодні були перекреслені всі домовленості, досягнуті впродовж вихідних робочою групою, до якої входили також представники “регіонів”.

Він нагадав, що на круглому столі сьогодні планувалось участь всіх лідерів фракцій, а також те, що Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО будуть співголовами цього круглого столу.

«Фактично сьогодні нас поставили перед фактом, що В.ЯНУКОВИЧ відмовляється від участі в круглому столі, і замість конкретної розмови ми отримали новий ультиматум», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, Партія регіонів у новому ультиматумі, зокрема, вимагає посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади.

Він розповів, що “регіонали” також хочуть посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво комітетами, але ще не визначилися якими.

“Регіони” також хочуть, щоб судді Конституційного Суду обрались за їх квотою.

«Це просто виклик», - наголосив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що коаліція обговорить це питання. Але, на його думку, Партія регіонів своїми вимогами демонструє неповагу до політичних сил, що мали брати участь у круглому столі.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів з 27 червня блокує сесійну залу ВР. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.

Як очікується, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у другому раунді круглого столу між представниками парламентської коаліції і опозиції.