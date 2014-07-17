Нацрада судитиметься для анулювання ліцензій провайдерів, що ретранслюють російські програми

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, відповідне рішення було прийнято на засіданні цього органу, враховуючи загрози в інформаційному просторі України, а також у зв’язку з несанкціонованим відключенням українських телеканалів у Донецькій і Луганській областях і розповсюдженням на їх частотах російських програм «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда», «Рен ТВ».

Зокрема, згідно з повідомленням, «Національна рада на засіданні 17 липня ухвалила рішення, яким встановила, що до провайдерів програмної послуги, які незаконно ретранслюють російські програми «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда», «Рен ТВ», буде застосована санкція анулювання ліцензії в судовому порядку».

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Цим рішенням регуляторний орган фактично зафіксував і встановив наявність на території України незаконної трансляції та ретрансляції перелічених телеканалів, зазначили в прес-службі. У разі, якщо Національна рада зафіксує ретрансляцію цих програм провайдерами програмної послуги, це буде вважатися грубим і системним порушенням законодавства про телебачення і радіомовлення, що стане підставою для прямого звернення до суду про анулювання ліцензій таких провайдерів, наголошується в повідомленні.

Національна рада засобами офіційного моніторингу здійснюватиме державний нагляд щодо наявності зазначених російських програм у багатоканальних (в тому числі ефірних) мережах провайдерів програмної послуги, додали в прес-службі.