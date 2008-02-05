Партія регіонів і БЮТ заблокували трибуну і президію ВР

Представники фракції Партії регіонів і БЮТ до початку пленарного засідання заблокували президію і трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.20 у президії парламенту знаходиться приблизно 15 депутатів від фракції БЮТ. Таким чином, вони роблять все можливе, аби дати голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ провести пленарне засідання. Така ж кількість депутатів від фракції Партії регіонів блокує трибуну ВР.

Депутати заблокували стільцями вхід голови Верховної Ради до президії.

Депутати від фракції Партії регіонів вивісили на трибуні ВР плакат «НАТО не пройде!», Крім того, на президії ВР вивішений аналогічний плакат. Також депутати від фракції Партії регіонів заблокували вхід в кулуарах, де зазвичай до зали заходить голова Верховної Ради.

Технічні працівники ВР занесли до сесійної зали кошики з квітами і поставили їх біля трибуни. Зазвичай це робиться під час закриття чи відкриття нової сесії ВР.